A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada diaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2021 00:00

Restando 23 dias para a decisão da Libertadores, nem mesmo os dirigentes do Flamengo têm a certeza de que seguir com Renato Gaúcho no comando da equipe é o melhor a ser feito. A maior preocupação de membros da diretoria é sobre a performance da equipe. Todos entendem que os problemas causados pelas lesões influenciam, mas é unânime que o time, mesmo assim, pode apresentar um futebol mais convincente. Se Renato será o técnico do Flamengo até a final da Libertadores, só o tempo pode dizer, mas a pressão interna cresce a cada dia.





TENSÃO NO AR

A Série B está em sua reta final e a briga na parte debaixo da tabela promete ser bem disputada. Como o Brasil de Pelotas já está rebaixado — matematicamente — e Vitória e Confiança estão bem próximos da queda, resta uma vaga. Sete clubes podem assumir o último posto do rebaixamento, entre eles o Cruzeiro. A equipe mineira está a dois pontos do Z-4 e, na próxima rodada, encara o Londrina, primeiro clube na zona do rebaixamento. É melhor a Raposa abrir os olhos pra não cair para a Série C.

MUDANÇAS NA LEI PELÉ

A polêmica Lei Pelé pode se tornar um pouco mais favorável aos atletas olímpicos em um futuro próximo. Isso porque a sua nova versão prevê aposentadoria especial para os atletas olímpicos e paraolímpicos. Tal medida é fundamental para esses profissionais que representam o nosso país e que, ao fim da carreira, não têm direito à aposentadoria. O valor, que deve ser entre três e quatro salários mínimos, já é algo para esses atletas. Por ser um tema tratado por uma Comissão Especial, a tramitação na Câmara vai direto para o Senado e, caso aprovada, a lei é alterada automaticamente.

SEMANA DE TRABALHO

Como volta a campo apenas no próximo sábado, o Fluminense terá mais dois dias apenas para treinos. Neste período, a ideia do técnico Marcão (foto) é de recuperar alguns atletas e corrigir erros. Em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro, ter uma semana apenas para treinar é um luxo que nem todos clubes têm. Por isso, o foco do Fluminense é se recuperar no Brasileirão para alcançar o G-6.