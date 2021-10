Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Furacão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2021 00:00

A delicada situação do Flamengo na temporada traz à tona diversos questionamentos sobre a capacidade do time e do seu treinador. O que é unânime entre todos que acompanham futebol é que o Rubro-Negro pode apresentar muito mais do que vem apresentando. Após o pedido de demissão de Renato, o momento é de reflexão, tanto para o treinador como também para os jogadores e para a diretoria do Flamengo — que vai decidir o que fazer a partir do jogo contra o Atlético-MG.

DIA DE DECISÃO

O torcedor vascaíno está habituado a ter jogos decisivos nas últimas semanas. Tem sido assim desde a chegada de Fernando Diniz e a reta final da Série B se aproximando. Logo mais, em São Januário, o apoio do torcedor é fundamental para empurrar o time em busca de mais uma vitória. Todos sabemos das carências do time, do tamanho da ausência de Nenê, mas o Vasco tem totais condições de vencer o CSA e ficar apenas a três pontos da zona de classificação para a Série A.

QUEM NÃO TEM CÃO, CAÇA COM GATO

A grande decisão do Brasileirão, entre Flamengo e o Atlético-MG de Cuca (foto), começou antes mesmo de a bola rolar. A diretoria do Galo solicitou 10% da capacidade total do estádio para a torcida mineira. Enquanto isso, o Flamengo já iniciou a venda para o seu torcedor e não permitiu, até o momento, ingressos para os visitantes. Caso a CBF não entre na jogada, a tendência é que, amanhã, o Maracanã receba apenas torcedores rubro-negros.

O ESPORTISTA DO MOMENTO

Com Verstappen na cola, Lewis Hamilton administra a pressão pela conquista do oitavo título mundial de Fórmula 1 - AFP

O britânico Lewis Hamilton é um dos maiores automobilistas da história. Multicampeão, o piloto também é conhecido por algumas ações fora das pistas e, durante esta semana, se disfarçou de engenheiro para falar sobre educação infantil com algumas crianças convidadas para conhecer a sede da Mercedes. O mundo precisa de mais esportistas como Hamilton, que usa sua imagem em prol de um bem maior.