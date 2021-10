Renato Gaúcho está pressionado no comando do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho está pressionado no comando do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/10/2021 00:00

Para o Flamengo, só a vitória interessa. O jogo contra o Atlético-MG, logo mais, é uma daquelas decisões que vai escrever o futuro do clube na temporada. Bastante pressionado, caso vença, Renato terá mais um voto de confiança do torcedor. Do contrário, o mais provável é que se despeça do comando do Rubro-Negro. O torcedor do Flamengo sabe que sua presença no Maracanã é fundamental e promete apoio nas arquibancadas. Que seja o início da remontada rubro-negra!





PREJUÍZO GRANDE

Após o Botafogo confirmar uma lesão parcial nos ligamentos do meia Chay, o técnico Enderson Moreira já estuda um substituto para a sequência da temporada. Como volta a atuar apenas na próxima quarta-feira, o comandante alvinegro terá tempo para pensar. Um dos principais jogadores do time, Chay, que teve seu nome citado por Tite durante a última convocação da seleção brasileira, é um desfalque e tanto para o Botafogo.

ATÉ QUANDO ACERTA, ERRA

A convocação da Seleção deixou claro que Tite não consegue ter coerência em suas escolhas. O acerto foi não ter convocado jogadores que atuam no Brasil — exceção ao goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio. O erro foi ter convocado Philippe Coutinho (foto), que voltou de lesão e não recuperou seu bom futebol, e ter deixado de fora Vinicius Junior, titular do Real Madrid, e Bruno Guimarães, destaque do Lyon.

POSSÍVEL VOLTA DO ÍDOLO

O torcedor do Fluminense que se perguntava "qual seria o substituto do John Kennedy?" já tem uma resposta. O ídolo e eterno capitão Fred está de volta ao time e pode começar jogando amanhã, diante do Ceará, fora de casa. A presença do camisa 9 eleva o patamar do time tricolor e deixa o Fluminense com boas chances de se recuperar no Campeonato Brasileiro e voltar a pensar em G-6.