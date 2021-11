Enderson Moreira está perto de festejar o acesso à Série A - Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira está perto de festejar o acesso à Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2021 00:00

Restam cinco pontos. Essa é a conta que faz o Botafogo para, finalmente, comemorar o acesso à Primeira Divisão do futebol brasileiro. No momento, o Alvinegro acumula 59 pontos e está na segunda colocação, a cinco do quinto colocado. O primeiro passo é o clássico diante do Vasco, amanhã, em São Januário. Se vencer, Enderson Moreira e seus comandados podem comemorar o acesso em Campinas, já que na rodada seguinte o adversário é a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. A verdade é que o retorno do Botafogo à Série A é questão de tempo!





RETORNO IMPORTANTE

Se será titular ou não, só Marcão pode responder, mas a volta de John Kennedy (foto) ao Fluminense é fundamental para dar mais opções à equipe tricolor. Sua ausência foi sentida contra o Ceará. Com a volta do camisa 23, Marcão terá um jogador com características diferentes dos demais atacantes que tem no elenco. Além da velocidade, a cria de Xerém tem estrela e pode ser uma boa alternativa contra o Sport.

UMA FINAL DE CADA VEZ

Restam cinco jogos para o fim da Série B e a situação do Vasco não é confortável, é verdade. A equipe carioca precisa vencer todos os jogos até o fim do campeonato e torcer por alguns tropeços de equipes que estão à sua frente. É difícil? Sim, mas quantas vezes o Vasco não passou por momentos ruins e conseguiu se reerguer? O torcedor precisa acreditar até o último instante pois este mesmo Vasco da Gama já provou que o impossível não existe em seu vocabulário.

O ERRADO QUE DEU CERTO

Após muitas críticas em virtude da não convocação de Vinicius Junior, o técnico Tite se viu obrigado a cortar Roberto Firmino da lista de convocados — por conta de uma lesão - e consertou o erro ao ter deixado o camisa 20 do Real Madrid de fora. Até o momento, Vinícius Junior atuou 15 vezes na temporada e marcou nove gols, além de sete assistências. Como deixar de fora um jogador que é titular absoluto em um dos maiores times do mundo? Abre o olho, Tite!