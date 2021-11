Diego Goncalves fez o gol da vitória sobre o Confiança - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2021 00:00

O Bota vai subir! Já dá para cravar que o Botafogo estará na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Por mais que ainda não haja confirmação matemática — que virá em breve —, o time alvinegro se encontrou na temporada e deixa seu torcedor orgulhoso. O planejamento para 2022 já está em andamento e, finalmente, com boas perspectivas. Grande fase!

MAIS UMA CRIA DA GÁVEA

Ramon se firmou entre os profissionais - Alexandre Vidal / Flamengo

Depois de um apelo muito forte da torcida do Flamengo, parece que o jovem Ramon será o substituto imediato de Filipe Luís. A lateral esquerda do time carioca não é um problema para Renato Gaúcho. Desde que teve sequência nos profissionais, Ramon se firmou e ultrapassou Renê na hierarquia entre os reservas.

CONVOCAÇÃO DA TORCIDA

Tricolor pega hoje o Ceará - Lucas Mercon/Fluminense

Tricolor pega hoje o Ceará Lucas Mercon/Fluminense

O Fluminense de Fred (foto) tem objetivos claros e totalmente palpáveis na atual temporada. Todos sabem da dificuldade do Brasileirão, e o jogo contra o Sport é fundamental para as pretensões do time na temporada. Por isso, a presença do torcedor tricolor no Maracanã é fundamental para a engrenagem do time. O sábado será de Maracanã e festa dos tricolores!

PROBLEMAS ANTIGOS

O calendário do futebol brasileiro em 2022, mais uma vez, será tema de debate. A proposta da CBF de manter jogos no país durante as datas Fifa gera incômodo novamente. Enquanto problemas — como esse — não forem resolvidos, nosso futebol continuará sofrendo com a falta de qualidade e jogos amontoados.