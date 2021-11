A SÉRIE A É LOGO ALI

Botafogo garantiu o acesso - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2021 00:00

O time que joga o melhor futebol da Série B do Campeonato Brasileiro e foi o primeiro a garantir, matematicamente, o acesso. Após a chegada do técnico Enderson Moreira, o Glorioso se encontrou e assumiu as rédeas da competição. O apoio da torcida foi fundamental para o Botafogo virar o jogo e garantir a vitória — e o acesso. O foco agora é o título!





SUCESSO TOTAL EM INTERLAGOS

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, foi um verdadeiro sucesso. Da transmissão até a corrida. Com as arquibancadas lotadas, as 71 voltas valeram cada minuto. E que privilégio é poder acompanhar Lewis Hamilton. O piloto britânico, mesmo com todas as adversidades, mostrou toda a sua habilidade para aquecer o campeonato. Sem contar a cena da bandeira do Brasil ao passar pela bandeira quadriculada.

MELHOROU

MichaelESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo parece ter encontrado um jeito de jogar que mais se enquadra com os seus jogadores. Aproximação, toques curtos e sintonia. Esse é o time que o torcedor espera para o dia 27. Amanhã, contra o Corinthians, a volta de mais jogadores titulares está prevista. É importante que todos tenham ritmo de jogo para a final da Libertadores. E vai ser difícil de tirar o Michael (foto) desse time…

UM JOGO DE CADA VEZ

A proximidade do Fluminense com o G-6 do Brasileiro é evidente. A tabela ainda deixa o Tricolor atrás de alguns concorrentes, mas ainda haverá, pelo menos, um confronto direto. A evolução do time é clara e Marcão (foto) ganha mais uma opção com o retorno do — bom — Gabriel Teixeira, jogador com características do um contra um.