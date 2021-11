FOCO NA LIBERTADORES | | O Dia

Publicado 11/11/2021 00:00

Com chances quase remotas no Brasileirão, a ordem no Flamengo é recuperar os atletas lesionados a tempo de dar ritmo de jogo a esses jogadores para a grande final da Libertadores, no próximo dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu. A atual lista de lesionados do Rubro-Negro chega a seis. A prioridade, obviamente, está em cima de Arrascaeta e Pedro. Os dois jogadores ainda estão realizando trabalhos internos no Ninho do Urubu e há uma cautela muito grande quanto ao retorno desses atletas, para evitar novas lesões. Por isso, ambos devem retornar até o dia 23, data do último jogo do Flamengo no Brasileirão antes da decisão na Libertadores.

PLANEJAMENTO A TODO VAPOR

Com boas chances de garantir hoje o acesso à Primeira Divisão, a diretoria do Botafogo, paralelamente à campanha na Série B, já trabalha para manter alguns jogadores para a temporada de 2022. Como contratou muitos atletas por empréstimo, o vínculo de boa parte do elenco se encerra no próximo mês. Nomes como Luís Oyama e Marco Antônio agradam à diretoria do Botafogo, que deve fazer um esforço para mantê-los no elenco. Além disso, novos nomes já estão sendo debatidos internamente e há uma boa expectativa para o ano de 2022.

ATITUDE NOBRE

Após o jovem santista Bruninho, de apenas nove anos, precisar se retratar por ter recebido uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, o mundo do futebol decidiu agir e presentear o garoto. Atleta da base do Santos, Bruninho recebeu camisas de quase todos os clubes do futebol brasileiro. Em um país tão polarizado como o Brasil, finalmente, o futebol demonstrou o seu real valor e provou, mais uma vez, que o esporte muda vidas. Grande fase, Bruninho!

DIVISOR DE ÁGUAS

O Fluminense de Fred (foto) volta a campo no domingo, contra o Palmeiras, no Maracanã, em um jogo que pode representar muito para o Tricolor. Uma vitória dá moral para a sequência do campeonato e pode encurtar a distância para o G-6. Depois do jogo contra o Verdão, o Flu enfrenta Juventude e América-MG, dois jogos em que o time carioca pode somar seis pontos e se firmar na briga por uma vaga na Libertadores.