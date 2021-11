Gaciba foi demitido do comando da comissão de arbitragem - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/11/2021 00:00

A decisão da CBF de demitir Leonardo Gaciba do comando da comissão de arbitragem demorou, mas pelo menos foi feita. O que está acontecendo com os apitadores do Brasil é lastimável. São erros atrás de erros. Enquanto a arbitragem brasileira não for profissionalizada, enquanto a CBF não investir pesado em softwares melhores para o VAR, continuaremos a acompanhar cenas lamentáveis vindas de quem apita o jogo. Resta torcer para que dê certo.





FALTA POUCO

O Botafogo de Enderson Moreira (foto) está com uma mão e meia no acesso para à Série A do Brasileiro. Contra o Operário, na segunda-feira, pode até perder que tem chances de garantir, matematicamente, sua vaga no G-4. O torcedor alvinegro está empolgado, não poderia ser diferente. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos e as arquibancadas do Estádio Nilton Santos vão tremer. Uma vitória, ao lado do torcedor, será especial para o clube.

NOME NA HISTÓRIA

Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol vive quebrando recordes. O último foi chegar aos 100 gols pelo clube. O camisa 9 é um dos grandes ídolos da história do Fla. Mais importante é a evolução de Gabigol nos últimos jogos. Sua importância é gritante para o time, não à toa seus números são expressivos. Em 40 jogos na temporada, marcou 30 gols e deu 10 assistências. O torcedor rubro-negro espera que Gabi, no dia 27, siga inspirado.

RUMO AO CATAR

O Brasil está garantido na próxima edição da Copa do Mundo depois de passar com muita facilidade pelas Eliminatórias. A seleção brasileira não pode achar que, por ter se classificado com tanta facilidade, terá vida fácil no Mundial. Pelo contrário. Atualmente, o Brasil é uma seleção burocrática, que prefere se defender a atacar. Mesmo assim, tem ótimos valores individuais, que podem desequilibrar. Basta o técnico Tite saber usar as peças que tem para o Brasil ter chances do hexa no ano que vem.