A decisão da diretoria do Vasco de não contar mais com o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, e o técnico Fernando Diniz foi o melhor a ser feito. O momento do Cruzmaltino pedia mudanças drásticas. Até o fim da Série B, o Vasco será comandado por Fábio Cortez, assistente técnico, enquanto a diretoria busca novos nomes. A esperança é que haja sabedoria da direção vascaína para o clube voltar a viver dias de glória.





PROGRAMAÇÃO DEFINIDA

Infelizmente, a torcida do Flamengo não poderá realizar o tão esperado "AeroFla" no embarque do time para Montevidéu, onde disputa a decisão da Libertadores. A definição da diretoria de permanecer em Porto Alegre para os jogos contra Inter e Grêmio e depois seguir para o Uruguai impede qualquer movimentação maior do Rubro-negro. E não pense que a direção do Flamengo gostou disso. Essa programação só foi feita em virtude do — patético — calendário organizado pela CBF, que colocará o time carioca em campo apenas quatro dias antes da final contra o Palmeiras.

ALTA VELOCIDADE EM INTERLAGOS

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 já é um grande sucesso. Com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, o GP de Interlagos promete ser mesmo memorável. Hoje será realizado o primeiro treino livre do GP em São Paulo. Amanhã, os pilotos terão a última oportunidade para o grid de largada. No domingo, o grande dia da corrida, com largada às 14h. Um evento com essa magnitude vale a pena acompanhar!

EM BUSCA DA REGULARIDADE

No Brasileirão, o Fluminense de Marcão (foto) tem tirado pontos de clubes que estão na parte de cima da tabela. Venceu o Flamengo, no turno e no returno, e o RB Bragantino. Empatou com Fortaleza e Atlético-MG, por exemplo. O problema é que o time tem perdido pontos para adversários do Z-4. Foi assim contra o Grêmio, nos dois turnos, e para o Santos, na Vila. No domingo, o adversário é o Palmeiras, que está entre os três primeiros. O momento é de vencer para embalar!