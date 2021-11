Publicado 20/11/2021 00:00

A torcida do Flamengo segue dando show dentro e fora dos estádios. Assim como em 2019, o AeroFla arrastou milhares de torcedores para o último apoio ao time antes da final da Libertadores, no próximo dia 27. No Uruguai, pouco mais de 10 mil rubro-negros são esperados no Estádio Centenário para acompanhar a decisão — sem contar os demais que vão, mas sem ingresso. A Nação deu mais um show!





PÉS NO CHÃO PELO TÍTULO

O Botafogo de Rafael Navarro (foto) pode conquistar o título da Série B amanhã, contra o Brasil de Pelotas. O Glorioso precisa vencer e torcer por um tropeço do Coritiba, que joga contra o CSA. Apesar de atuar contra o lanterna e já rebaixado Brasil de Pelotas, internamente o discurso é de pés no chão para o Botafogo fazer a sua parte. O que vai acontecer no Couto Pereira é secundário.

OS NÚMEROS NÃO MENTEM

A pandemia do novo coronavírus trouxe novos desafios para o futebol mundial. Ter que atuar com portões fechados, por exemplo, foi um problema para alguns clubes. Um estudo publicado na revista "Psychology Of Sport and Exercise" analisou mais de 4.000 jogos sem torcida e concluiu que a diferença entre os pontos conquistados dentro e fora de casa diminuiu quase 50% com a ausência dos torcedores. É claro que a presença da torcida não é garantia de vitória, mas, com alguns clubes, o apoio é fundamental para as conquistas.

MAIS UMA BOLA FORA

O STJD segue tendo decisões contraditórias quando o assunto é racismo. Depois de tirar três pontos do Brusque em virtude de insultos racistas ao meia Celsinho, do Londrina, o tribunal voltou atrás e reverteu a decisão. O futebol, como instrumento de educação, não poderia ser palco para uma atitude tão nefasta como a do dirigente do Brusque — que foi apenas multado e proibido de frequentar estádios por 360 dias. Até quando?