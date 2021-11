Renata Fan - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 25/11/2021 14:51

Rio - A apresentadora Renata Fan ficou na bronca com a expulsão de Paulo Victor, do Internacional, na partida contra o Fluminense, na noite da da última quarta-feira, no Maracanã. Durante o "Jogo Aberto" desta quinta, ela criticou a atuação da arbitragem.

“Como pode expulsar um jogador como o Paulo Victor? A gente viu no mesmo campeonato uma expulsão claríssima, que deveria ter acontecido, do Reinaldo [do São Paulo] no [Renato] Kayzer [do Athletico-PR, em jogo no mesmo horário, no Morumbi] e foi amarelo. E nessa aí ele expulsou direto”, esbravejou.

Renata ainda criticou a presença de comentaristas de arbitragem nas transmissões da TV.

“Isso está errado. Eles têm uma opinião, mas erravam muito. Acertavam muito, mas eles não são donos da verdade”, afirmou a jornalista.