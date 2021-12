Kimmich já falou que não tomará vacina antes de saber quais serão as reações num período curto - Divulgação

Publicado 12/12/2021 15:30

Alemanha - Em entrevista a emissora alemã "ZDF", o meio-campista Josuha Kimmich, do Bayern de Munique, revelou ter se arrependido de ainda não ter tomado a vacina contra a Covid-19. Além disso, o jogador admitiu que vai se vacinar em breve.

"No geral, era difícil demais para mim lidar com o meu medo e as minhas preocupações. Foi por isso que eu fiquei durante tanto tempo indeciso (sobre tomar ou não a vacina)", afirmou o meia.

Esta é a primeira entrevista que o jogador do Bayern vai dar para tratar sobre o assunto. Vale ressaltar que apenas algumas declarações de Kimmich foram divulgadas, já que a conversa completa ainda não foi divulgada pelo veículo alemão.

A tendência é que Kimmich também esclareça sobre sua atual condição médica, tendo em vista que durante a semana o clube alemão informou que o meia vai ficar afastado dos gramados por quase um mês em decorrência de problemas pulmonares causados pela Covid-19.

Kimmich não entra em campo desde 6 de novembro, quando atuou contra o Freiburg pelo Campeonato Alemão. Após o jogo, o meia foi colocado em quarentena preventiva por ter tido contato com uma pessoa que havia suspeita de Covid-19. O jogador teve uma infecção pulmonar confirmado logo depois e teve que cumprir o isolamento por mais tempo.