Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/12/2021 14:02 | Atualizado 12/12/2021 14:04

Rio - Apesar do bom fim de temporada de Hugo Souza, a possível contratação de um goleiro vem sendo ventilada no Flamengo. Após João Paulo renovar com o Santos, a bola da vez passou a ser Ivan, da Ponte Preta. De acordo com informações do portal "BolaVip", o clube carioca estaria disputando o jogador com o Palmeiras.

Ivan, de 24 anos, é considerado um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro. Ele chegou a ser convocado por Tite em duas ocasiões. A primeira em 2019 para amistosos e a segunda no ano passado para duelos das Eliminatórias. O atleta tem contrato de Ivan com a Ponte Preta até 2023 e está avaliado em 2,5 milhões de euros (cerca de 15,7 milhões de reais na cotação atual).

Caso seja contratado pelo Flamengo, o goleiro tem mais possibilidades de ser titular. No Palmeiras, ele viria como substituto de Weverton, goleiro que vem sendo convocado para a seleção brasileira, e que deverá ser desfalque no clube paulista em algumas oportunidades em 2022.