Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/12/2021 12:42

Rio - Contratado pelo Flamengo por empréstimo em 2020, o volante Thiago Maia deverá ser adquirido pelo clube carioca na próxima temporada. De acordo com informações do "Coluna do Fla", o Rubro-Negro irá desembolsar cerca de 7 milhões de euros (R$ 43,9 milhões na cotação atual) para comprar o atleta junto ao Lille, da França.

Segundo o portal, apesar de Thiago não acumular números expressivos, o clube o considera importante para o planejamento de 2022. No total, o jogador entrou em campo em 60 partidas pelo Rubro-Negro, marcou dois gols e deu uma assistência. O volante, de 24 anos, terminou a temporada como opção no banco de reservas.



O Flamengo pretende efetuar a compra do jogador em quatro parcelas de R$ 1,7 milhão de euros (aproximadamente R$ 10,9 milhões). A primeira cota deverá paga em janeiro de 2022 e a segunda em junho, enquanto as demais devem ficar para 2023.