Jorge JesusPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 12/12/2021 12:00

Rio - O técnico Jorge Jesus pode estar de saída do Benfica, mas o seu destino não seria o Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o técnico recebeu uma sondagem do Arsenal e teria se animado com a possibilidade de assumir o clube inglês.

Jorge Jesus aliviou a pressão sob o comando do clube português com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, porém, ele não estaria satisfeito com a cobrança que vem recebendo no Benfica. Um acerto com o Arsenal estaria sendo bem visto pelo Mister.

No clube inglês, o técnico iria reencontrar Pablo Marí, zagueiro campeão da Libertadores ao seu lado no Flamengo em 2019. O contrato de Jorge Jesus com o Benfica se encerra no meio de 2022.