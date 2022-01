Casagrande - Foto: Reprodução

Casagrande Foto: Reprodução

Publicado 13/01/2022 14:45

Rio - A convocação da seleção brasileira, feita pelo técnico Tite na manhã desta quinta-feira, não agradou nada ao comentarista Walter Casagrande. Em seu blog no "GE", ele definiu a presença do lateral Dani Alves e do meia Philippe Coutinho como "absurdas".

"Eu quero falar da teimosia do Tite e de como isso resulta na presença de jogadores com cadeira cativa, sem precisar fazer nada para serem convocados. É óbvio que estou falando do Daniel Alves e do Philippe Coutinho. Qual o critério para convocá-los? O que eles fizeram de empolgante ultimamente para merecer essa convocação? O Daniel jogou duas partidas oficiais, e o Coutinho não jogava no Barcelona, foi para o Aston Villa e ainda não estreou", escreveu o ex-jogador.

"Não estou falando que o Daniel e o Coutinho não são bons jogadores. Muito pelo contrário, fiz diversos jogos dos dois na Seleção em que eles jogaram bem. Estou falando de merecimento no momento. Foram duas convocações absurdas, sem mérito, deixando claro que esses jogadores têm cadeira cativa nas convocações", completou.