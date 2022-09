Wendel fez um hat-trick na goleada do Zenit - Foto: Divulgação/Zenit

Publicado 11/09/2022 18:00

Ex-volante do Fluminense, Wendel balançou as redes três vezes na goleada do Zenit por 8 a 0 sobre o Gazovik Oreburg, neste domingo, em São Petersburgo, pelo Campeonato Russo. Outro brasileiro que brilhou também foi o ex-atacante do Corinthians, Malcom, que contribuiu com dois gols na partida, sendo um de bicicleta.

Além de Wendel e Malcom, o Zenit atuou com mais quatro brasileiros. Douglas Santos, que deu assistência ao primeiro gol de Wendel, e Rodrigão foram titulares da equipe russa. Já Claudinho e Mantuan entraram na segunda etapa.

Com o resultado, o Zenit se manteve na liderança do Campeonato Russo com 23 pontos, três à frente do CSKA, segundo colocado.

Assista ao gol de Wendel com assistência de Douglas Santos: