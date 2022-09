Vini Jr e Rodrygo vivem grande fase no Real Madrid - Foto: Reprodução/Jornal Marca

Vini Jr e Rodrygo vivem grande fase no Real MadridFoto: Reprodução/Jornal Marca

Publicado 11/09/2022 16:29

A goleada do Real Madrid sobre o Mallorca neste domingo, pela La Liga, levou a imprensa espanhola ao delírio. Com show dos brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, que balançaram as redes no triunfo por 4 a 1, o jornal "Marca" exaltou a dupla e aproveitou para ironizar Xavi Hernández, técnico do rival Barcelona.

Em uma espécie de crônica alternativa da partida, assinada pelo jornalista Juan Ignacio Garcia-Ochoa, Vini Jr. e Rodrygo foram comparados ao Rei do futebol: "Se Dembélé é Neymar, Rodrygo e Vinicius são Pelé". Assim foi o título da matéria.

"O Real Madrid diverte-se no jogo alegre de Vini e Rodrygo, que deu um recital no Bernabéu. Puro samba oferecido pelos dois contra o Mallorca, mostrando que neste momento são dois dos melhores futebolistas do mundo. Vini já foi na temporada passada, mas o crescimento de Rodrygo não fica muito atrás", seguiu o jornalista do "Marca".



O título de Juan Ignacio Garcia-Ochoa é uma clara provocação a Xavi, que nos últimos dias comparou Ousmane Dembélé com Neymar. Segundo o comandante blaugrana, o jogador do francês estava no "mesmo nível do melhor Neymar" na época de Barcelona.

Vini Jr. e Rodrygo, que foram convocados por Tite na última sexta-feira, vivem fase espetacular no Real Madrid. Na atual temporada, o ex-Flamengo tem sete jogos, com cinco gols e duas assistências, enquanto o ex-Santos tem cinco jogos, com dois gols e duas assistências.