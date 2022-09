Brasil soma sete medalhas no Mundial de vôlei masculino - Reprodução: Twitter/Time Brasil

Publicado 11/09/2022 15:38

Na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Mundial, a seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Eslovênia por 3 sets a 1 e subirá ao pódio para receber o bronze. O time de Renan Dal Zotto superou o adversário com parciais de 25/18, 25/18, 22/25, e 25/18. Os destaques do jogo deste domingo foram Wallace, que marcou 21 pontos, e Leal, que anotou 19.

O Brasil, que conquistou sua 7ª medalha no torneio mundial, encerrou a edição de 2022 com seis vitórias e uma derrota. Na primeira fase, terminou líder do Grupo B. Nas oitavas de final, passou pelo Irã, e nas quartas eliminou a Argentina. Ambos os jogos decisivos foram vencidos por 3 sets a 0.

Na semifinal, que aconteceu no último sábado, a equipe brasileira foi superado pela Polônia em jogo acirrado por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 25/23, 18/25, 20/25, 25/21 e 12/15.

A grande final entre Polônia e Itália está marcada para às 16h (horário de Brasília) deste domingo. A seleção polonesa joga em casa e busca o tricampeonato consecutivo.