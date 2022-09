Daniel Alves celebra estreia pelo Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Publicado 11/09/2022 14:46

Daniel Alves foi peça fundamental no empate do Pumas com o Toluca em 2 a 2, no último sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Mexicano. Isso porque foi do brasileiro o cruzamento para o goleiro Julio Gonzalez marcar de cabeça e dar números finais ao confronto ( clique aqui e confira o lance ).

Dentro de campo, o Pumas abriu o placar com Juan Dinenno, mas viu o adversário virar com dois gols de Jean Meneses. Já nos acréscimos, Daniel Alves cruzou e o goleiro Julio González garantiu o empate. Curiosamente, o arqueiro do Toluca é Tiago Volpi, ex-São Paulo.

Vale destacar que, até aqui, Daniel Alves disputou os 90 minutos das dez partidas que fez com a camisa do Pumas. Ele ainda não marcou nenhum gol, mas chegou à quarta assistência pelo time mexicano.

O lateral, que atua como meia no Pumas, ficou de fora da última convocação de Tite para dois amistoso da Seleção Brasileira. Como ele sofreu com uma gastroenterite, o que ainda lhe fez perder peso, não teve condições de ser chamado, de acordo com o preparador físico Fábio Mahseredjian. No entanto, ele ainda tem chances de ir à Copa do Mundo.