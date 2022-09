Beatriz Souza comemora título da Itália - Reprodução: Twitter/Time Brasil

Beatriz Souza comemora título da ItáliaReprodução: Twitter/Time Brasil

Publicado 11/09/2022 16:31

A judoca brasileira Beatriz Souza conquistou neste domingo a medalha de ouro na etapa de Riccione, na Itália, no Circuito Mundial de judô, na categoria acima de 78kg. Ela, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, derrotou a francesa Lea Fountaine, sétima do ranking, com um lindo Ippon em menos de um minuto de luta.

No mesmo torneio, o Brasil também levou uma medalha de bronze com Eric Takabatake, no peso até 66kg. Essa competição é a última na preparação do país para o Campeonato Mundial de judô, que vai do dia 6 ao dia 13 de outubro, no Uzbequistão.

Na campanha até o ouro, Bia, que era a cabeça chave número 1 do torneio, venceu Kinga Wolszczak, da Polônia, e Kamila Berlikash, do Cazaquistão. Ela é uma das fortes candidatas ao título do Campeonato Mundial.

Já Eric Takabatake conquistou o bronze já no primeiro dia de competições, no sábado. O brasileiro bateu o italiano Leonardo Valeriani, o alemão Martin Setz, e o francês Orlando Carzola, parando apenas na semifinal diante do francês Reda Seddouki.