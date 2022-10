Arana revela ter chorado em ligação com Tite após lesão que o tirou da Copa: 'Turbilhão de emoções'

Guilherme Arana era um dos cotados para disputar a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Guilherme Arana era um dos cotados para disputar a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/10/2022 17:11

Rio - Guilherme Arana fez um desabafo sobre a lesão no joelho esquerdo que o tirou da Copa do Mundo. Em entrevista à Fifa, o jogador do Atlético-MG falou sobre os momentos de tensão que viveu após sofrer a dura entrada na partida contra o Bragantino, no dia 7 de setembro, pelo Brasileirão.

"Percebi que era muito grave assim que senti a porrada. Foi muito forte, doeu muito. Não era algo normal. Na hora, minha cabeça já mergulhou em um turbilhão de emoções. O pessoal tentava me acalmar, me dar alguma esperança de que daria para jogar a Copa", declarou o lateral.

Arana precisou passar por uma cirurgia. Ele sofreu uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. O atleta do Galo disse ter chorado ao receber uma ligação de apoio de Tite.

"Agradeci muito pelo apoio e disse para o Tite que ele foi quem me ensinou a ter coragem para encarar as dificuldades da vida. Mas nem sei se ele entendeu direito porque falei tudo chorando", afirmou Arana.

O lateral também garantiu que mantém vivo seu sonho de disputar uma Copa do Mundo.

"Tenho certeza que o Brasil é uma das seleções favoritas. No meu caso, posso dizer que somos movidos a sonhos. E o sonho de jogar a Copa não acabou, só foi adiado", concluiu.