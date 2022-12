Supercopa do Brasil pode ter aumento na premiação - Lucas Figueiredo/CBF

Supercopa do Brasil pode ter aumento na premiaçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 16:55

Rio - Flamengo e Palmeiras disputarão um prêmio ainda maior na Supercopa do Brasil em 2023. A Confederação Brasileira de Futebol planeja aumentar a premiação aos participantes do torneio de jogo único, para fazer com que os dois clubes aceitem disputar a competição no exterior. A informação é do jornalista Guilherme Silva, do portal Coluna do Fla.

A ideia da CBF é fazer com que o prêmio ao campeão suba de cinco para sete milhões de reais. O vice-campeão do torneio também receberia um aumento em sua premiação, indo de dois para quatro milhões de reais. A princípio, a Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023.

A CBF chegou a receber propostas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos para sediar a competição, mas ainda não se reuniu com os representantes dos clubes participantes para tomar uma decisão sobre o assunto. A entidade também vê com dois olhos a disputa do torneio no Catar, para reaproveitar algumas estruturas da Copa do Mundo.

Neste ano, a Confederação recebeu uma proposta dos Estados Unidos para que a Supercopa fosse realizada em um dos estádios da Major League Soccer. No entanto, tanto Flamengo quanto Atlético-MG foram contra a ideia, fazendo com que a competição acabasse sendo disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá.