Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 13/12/2022 09:00 | Atualizado 13/12/2022 09:18

Rio - A justiça espanhola absolveu o astro brasileiro Neymar e os demais processados pelas supostas irregularidades cometidas em sua contratação pelo FC Barcelona em 2013, seguindo o critério do Ministério Público, que retirou as acusações na reta final do julgamento que aconteceu em outubro.



"A Audiência absolve Neymar e os demais processados por corrupção entre particulares e fraude", anunciou o tribunal da Audiência de Barcelona em um comunicado sobre a decisão publicada nesta terça-feira (13), que inocenta todos os acusados pelo fundo de investimentos brasileiro DIS por suposta corrupção.

A ação contra Neymar foi movida pela empresa de investimentos brasileira DIS, dona de 40% dos direitos do atacante quando ele estava no Santos. A empresa afirmou que não recebeu sua cota devida da transferência porque seu valor real foi subestimado e pediu uma pena de prisão de cinco anos para Neymar e multa total de 149 milhões de euros para os réus.

Em outubro, o promotor Luis García Cantón pediu ao tribunal de Barcelona que absolvesse todos os réus, pois "não havia o menor indício de crime".