NBA batizou o troféu de melhor jogador da temporada com o nome de Michael JordanReprodução de vídeo/Netflix

Publicado 13/12/2022 13:45

Rio - A NBA resolveu homenagear o maior ícone da história do basquete. A liga norte-americana anunciou nesta terça-feira (13) que o troféu de melhor jogador da temporada será batizado com o nome de Michael Jordan a partir desta temporada 2022/23. A estatueta também receberá um novo designe, feito pelo artista Victor Solomon.

"Nossa nova coleção de troféus celebra alguns dos maiores e mais impactantes jogadores da história da NBA. Ao reconhecermos os melhores jogadores da liga a cada temporada, também prestamos homenagem às lendas que incorporam esses prêmios de prestígio", disse o comissário Adam Silver.

Seis vezes campeão da NBA e seis vezes eleito o melhor jogador das finais, Michael Jordan é considerado o melhor jogador de todos os tempos da liga norte-americana. Proprietário do Charlotte Hornets, Jordan tem uma relação profissional com a liga e aparece poucas vezes publicamente. Nos últimos anos,

Os seis prêmios individuais da temporada da NBA receberão nomes de ex-jogadores que fizeram história na liga norte-americana de basquete. Além de Michael Jordan, foram homenageados Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, John Havlicek, George Mikan e Jerry West.

Introducing six new trophies for the Kia Performance Award Winners, honoring NBA Legends Wilt Chamberlain, John Havlicek, Michael Jordan, George Mikan, Hakeem Olajuwon and Jerry West, designed by Victor Solomon. — NBA (@NBA) December 13, 2022

A NBA tem feito constantes homenagens a nomes históricos da liga. Na temporada 2021/22, a liga decidiu valorizar as finais de conferência criando o prêmio de melhor jogador da decisão e homenageou dois ícones dos anos 80: Larry Bird e Magic Johnson, que protagonizaram uma histórica rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers.

Além deles, outros três troféus carregam nomes de lendas da NBA. Kobe Bryant foi homenageado com o troféu de melhor jogador do Jogo das Estrelas. Já o troféu de melhor jogador das finais da NBA possui o nome do 11 vezes campeão Bill Russell. Por fim, Kareem Abdul-Jabbar dá nome ao troféu de Justiça Social ao atleta que mais colaborou com causas sociais.

Nos últimos anos, a NBA tem buscado homenagear ícones da liga e modernizar os troféus. No último ano, no aniversário de 75 anos da liga, foi feita uma lista com os 75 melhores jogadores de todos os tempos, algo feito anteriormente no aniversário de 50 anos. O troféu Larry O'Brien, entregue ao campeão da temporada, também recebeu um novo designe.

Confira os nomes dos troféus da temporada da NBA:

MVP (Jogador Mais Valioso): Michael Jordan

Melhor defensor: Hakeem Olajuwon

Melhor calouro: Wilt Chamberlain

Melhor sexto homem: John Havlicek

Jogador que mais evoluiu: George Mikan

Jogador mais decisivo: Jerry West

MVP do Jogo das Estrelas: Kobe Bryant

MVP da Final de Conferência: Larry Bird (Leste) e Magic Johnson (Oeste)

MVP das finais da NBA: Bill Russell

Troféu de Justiça Social: Kareem Abdul-Jabbar