Cristiano Ronaldo foi reserva na partida contra a Suíça - AFP

Publicado 13/12/2022 11:33 | Atualizado 13/12/2022 11:35

Catar - Após a eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo definirá nos próximos dias o seu futuro. Sem clube após rescindir com o Manchester United, da Inglaterra, durante o Mundial, o jogador tem recebido sondagens, mas ainda não tomou uma decisão sobre o próximo clube. Segundo o jornal português "A Bola", ele pode permanecer no Catar.

O país do Oriente Médio vê uma boa oportunidade de ganhar visibilidade com a contratação de Cristiano Ronaldo. O ex-diretor esportivo do Porto, de Portugal, Antero Henrique é consultor da Qatar Sports Investments, grupo investidor do Paris Saint-Germain, da França, e do Braga, de Portugal. Desta forma, o Al Sadd seria o possível destino de Cristiano Ronaldo.

Segundo a imprensa portuguesa, Cristiano Ronaldo também é alvo do futebol árabe. Os donos do Newcastle United, da Inglaterra, desejam levar o craque português para a Arábia Saudita, visando também uma maior visibilidade do futebol em seu país. Apesar do alto valor oferecido, ele ainda não tomou uma decisão e tem o desejo de permanecer no futebol europeu.

Em baixa após os problemas de relacionamento no Manchester United, Cristiano Ronaldo não tem sido bem avaliado no futebol europeu. O craque português ainda não recebeu sondagens de clubes da Europa, mas ainda está aguardando. A janela de transferências de inverno abre no dia 1 de janeiro de 2023 e ficará aberta por um mês.