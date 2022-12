Mais uma vez, o evento contou com seu astral sem igual - Anna Veronica

Publicado 13/12/2022 10:42

Rio - A edição de Copacabana do Rei e Rainha do Mar prometia ser especial, e foi. Encerrando a temporada 2022, o evento reuniu 4 mil atletas na praia de Copacabana com o alto astral de sempre e participantes de diversos lugares do planeta, entre outros estados e países. O calendário de 2023 está repleto de novidades, com etapas confirmadas em Cabo Frio, Niterói e Rio de Janeiro. As inscrições estarão disponíveis em breve.



Maior festival de esportes de praia do mundo, o RRM recebeu atletas de diferentes idades e nacionalidades para a prática esportiva e celebrar a vida no cenário paradisíaco que é o posto 5 da “Princesinha do Mar”. Estiveram presentes representantes da Alemanha, Reino Unido, Rússia, Canadá e Peru, além de 20 estados brasileiros, englobando todas as regiões do país. O evento contou com patrocínio da Vivo, por meio da lei de incentivo ao esporte, além de Águas do Rio, Betano e Arena.

A atriz Bruna Linzmeyer participou do RRM Anna Verônica



“Encerramos 2022 da melhor maneira possível: com milhares de atletas dando o seu melhor na água e na areia. O RRM é um evento acolhedor, e é sempre um prazer receber participantes de diversos lugares do mundo. Vamos fazer de 2023 um ano inesquecível para o evento”, analisa o CEO da Effect Sport, agência que organiza o RRM, Pedro Rego Monteiro.



ATLETAS DE DIFERENTES IDADES SE ENCONTRAM NO RRM



O Rei e Rainha do Mar comemora 13 anos em 2022, e desde sempre é palco para encontro de gerações da natação brasileira. E esta edição não poderia ser mais emblemática sobre o tema. Enquanto os mais novos davam suas primeiras braçadas pelo evento, o ultramaratonista e recordista mundial Marcio Villar registrava sua 20ª participação, marcando sua despedida oficial do RRM.



A edição em Copacabana recebeu participantes de 3 até 85 anos, todos em alto astral e com sorriso no rosto. A mistura de juventude com experiência se fez presente entre os vencedores das principais provas. Os jovens Thiago Maturana Ruffini, Luiz Felipe Loureiro e Ana Beatriz Monteiro Rosa se apresentaram de maneira exuberante neste domingo, assim como a experiente Betina Lorscheitter, que também subiu no lugar mais alto do pódio.



Quem também vivenciou uma inesquecível experiência no evento foi Bruna Linzmeyer. A atriz nadou pela primeira vez em águas abertas na prova Open, com percurso de 500 metros. Bruna começou a nadar em 2021, com o desejo de atividade física constante.



Os resultados do Rei e Rainha do Mar – Copacabana 2022 estão disponíveis no site reierainhadomar.com.br.



