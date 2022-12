Cristiano Ronaldo ficou com o olho roxo após forte pancada no jogo de Portugal contra a República Tcheca - AFP

Publicado 14/12/2022 17:50

Rio - Sem clube desde que rescindiu o contrato com o Manchester United durante a Copa do Mundo, o atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, está realizando treinamentos para manter sua forma física no Real Madrid. As informações são do portal espanhol "Relevo".

O português é um dos maiores ídolos da história do clube espanhol, tendo defendido o Real Madrid entre 2009 e 2018. Além de ter atuado ao lado de pilares que seguem no clube, como Benzema, Modric, Kroos e Carvajal, o atacante trabalhou com Carlo Ancelotti, atual técnico da equipe. Apesar disso, não há qualquer interesse no retorno de Cristiano Ronaldo.

O jogador, de 37 anos, recebeu algumas sondagens de clubes do Oriente Médio. Na sua última passagem pelo Manchester United, o português entrou em campo em 54 partidas, fez 27 gols e deu cinco assistências.