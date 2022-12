Rainha do Mar abre inscrições para edição de 2023 - Divulgação / Effect Sport

Publicado 15/12/2022 12:27

Rio - As mulheres vão invadir a praia de Copacabana mais uma vez. Após fazer história ao estrear com a participação de mais de mil mulheres neste ano, a edição 2023 do Rainha do Mar já tem data confirmada: dia 29 de janeiro. As inscrições estão abertas por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

O palco do evento será o posto 5 de Copacabana, mesmo cenário da disputa da maratona aquática olímpica na Rio 2016. O Rainha do Mar 2023 é destinado para atletas amadoras e profissionais, com três opções de provas. A categoria open tem percurso de 500 metros, ideal para iniciantes em águas abertas. A sprint tem 1 km, enquanto a classic tem 2 km.

Assim como neste ano, as vencedoras da categoria sprint e classic ganharão ainda a oportunidade de competir entre as atletas profissionais na divisão elite, que terá percurso de 3 km. As nadadoras que participarão do desafio serão anunciadas em breve. Na edição de estreia do Rainha do Mar, a holandesa Sharon van Rouwendaal foi a grande vencedora, superando as brasileiras Viviane Jungblut e a multicampeã Ana Marcela Cunha, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

“O Rainha do Mar é um evento que coroa todas as mulheres participantes, todas as suas rainhas. A primeira edição foi inesquecível, tivemos mais de mil nadadoras em ação em um dia lindo, mostrando a força feminina no esporte. Elas já fizeram do evento o maior do continente exclusivo para mulheres, motivo de muito orgulho para todos nós”, explica a diretora de projetos da Effect Sport, agência que organiza o Rainha do Mar, Claudia Helena Porto.

A força feminina nas águas abertas presenteou o Brasil com diversas conquistas nos últimos anos, entre elas duas medalhas olímpicas. Poliana Okimoto conquistou o bronze na Rio 2016, enquanto Ana Marcela Cunha subiu no alto do pódio com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Recentemente, a baiana ainda conquistou o hexacampeonato mundial na distância 10 km.

Serviço – Rainha do Mar 2023

Data: 29 de janeiro de 2023, domingo

Início: 7h

Local: Posto 5 – Praia de Copacabana (Avenida Atlântica)

Inscrições: reierainhadomar.com.br