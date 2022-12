Fernando Santos está no comando de Portugal desde 2014 - AFP

Publicado 15/12/2022 14:12

Fernando Santos não é mais o técnico de Portugal. Segundo a imprensa portuguesa, o profissional de 68 anos teve seu contrato rescindido após a campanha na Copa do Mundo.



A decisão ocorreu em uma reunião amigável entre Fernando Santos e o presidente da federação portuguesa, Fernando Gomes. Ele tinha contrato até a Eurocopa de 2024.



O nome apontado como mais provável para assumir o cargo é José Mourinho, atualmente treinador da Roma e, que inicialmente, ficaria no comando das duas equipes.



Histórico de Fernando Santos

Técnico de Portugal há oito anos, ele assumiu a função no lugar de Paulo Bento, após decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Fernando Santos entrou para a história ao conquistar o primeiro título de Portugal, na Eurocopa de 2016, e também venceu a Liga das Nações em 2019.



Entretanto, passou a receber muitas críticas pelo desempenho da equipe mesmo com o que é considerada a melhor geração portuguesa. Sua situação piorou após a Copa do Mundo, quando Portugal foi eliminado nas quartas de final para Marrocos.



Fernando Santos deixa o cargo com 109 jogos, 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas.