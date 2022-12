Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/12/2022 13:01

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a venda do atacante Endrick para o Real Madrid . Nas redes sociais, o Alviverde publicou uma promessa do jovem de 16 anos. Ele disse que vai continuar se empenhando pelo clube paulista até a transferência para o futebol espanhol, que acontecerá após o atleta completar seus 18 anos, em julho de 2024.

"Agradeço ao Palmeiras, o Maior Campeão do Brasil, campeão da América, campeão do mundo e, para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, por me ajudar a realizar vários dos meus sonhos e por respeitar o meu desejo e o da minha família de realizar mais um sonho", declarou Endrick , que completou a promessa:

"Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores" concluiu.

