Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/12/2022 11:11 | Atualizado 15/12/2022 12:34

São Paulo - O Real Madrid acertou nesta quinta-feira (15) a contratação do atacante Endrick, do Palmeiras. O clube espanhol pagará cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 393 milhões na cotação atual) para comprar a nova joia do futebol brasileiro. O Verdão receberá 60 milhões de euros (cerca de R$ 337 milhões) pela negociação.

O Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos do jovem. A multa rescisória do contrato estava estipulada em 60 milhões de euros para clubes do exterior. Por causa da idade, Endrick, que tem apenas 16 anos, terá que ficar no Brasil até julho de 2024, quando completará 18 anos e ficará livre para se apresentar ao Real Madrid.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Endrick defende o clube desde o sub-11. O jovem sempre se destacou por pular etapas. Em 2020, foi promovido ao sub-17 com apenas 14 anos. Neste ano, com apenas 15 anos, foi o destaque do Verdão na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo feito o gol do título.

Além do título da Copinha neste ano, Endrick brilhou com a seleção brasileira sub-17 em um torneio na França e liderou o Palmeiras na conquista da Copa do Brasil da mesma categoria. Pouco após completar 16 anos, foi integrado ao time profissional, onde disputou sete jogos e marcou três gols. A tendência é que seja titular em 2023, formando o quarteto ofensivo com Raphael Veiga, Rony e Dudu.