Mick Schumacher será piloto reserva da Mercedes em 2023Divulgação

Publicado 15/12/2022 14:15

Rio - Filho do heptacampeão Michael Schumacher, o piloto Mick Schumacher já definiu o seu futuro na Fórmula 1. O jovem, de 23 anos, assinou com a Mercedes nesta quinta-feira (15) e será reserva a partir de 2023. A equipe alemã conta com o heptacampeão Lewis Hamilton e o promissor George Russell como os titulares no grid.

"Estou compromissado em dar tudo de mim para contribuir com a performance dessa equipe. Tomo isso como um recomeço, e estou muito animado e grato a Toto e todos os envolvidos que confiaram em mim. A F1 é um mundo fascinante e você nunca para de aprender, então estou ansioso para absorver mais conhecimento e depositar meus esforços em benefício da Mercedes", disse Mick Schumacher.

Mick Schumacher era piloto da academia Ferrari. Após conquistar o título da Fórmula 2 em 2020, o alemão foi promovido para a Fórmula 1 e foi titular da Haas, equipe ligada à escuderia italiana, nas últimas duas temporadas. Porém, ele foi trocado por Nico Hulkenberg para o próximo ano. Toto Wolff, chefe da Mercedes, incentivou a contratação do jovem.

"Mick (Schumacher) é um jovem piloto talentoso. Trabalha duro, tem um abordagem metódica e calma, e ainda tem fome por aprendizado e melhorias como piloto. São importantes qualidades, e estamos ansiosos para que ele nos ajude a desenvolver o W14. Também sabemos que com dois anos de experiência correndo na F1, ele estará pronto para substituir Lewis (Hamilton) ou George (Russell) quando necessário", frisou Wolff.

Em dois anos pela Haas, Mick Schumacher disputou 43 corridas na Fórmula 1. Ele pontuou pela primeira vez no GP de Silverstone, na Inglaterra, neste ano, quando chegou em oitavo lugar. Já a sua melhor posição foi no GP da Áustria, quando terminou em sexto. Na Mercedes, ele substituirá Nyck de Vries, que será piloto da AlphaTauri no lugar de Pierre Gasly (agora na Alpine).

A família de Schumacher tem uma relação antiga com a Mercedes. Michael Schumacher foi convidado para se tornar piloto da equipe alemã em 1990 e disputou as 24 Horas de Le Mans no ano seguinte. Em 2010, após retornar da aposentadoria, o heptacampeão defendeu a equipe na Fórmula 1 pela primeira vez, e a parceria durou até 2012.