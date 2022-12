Mundial de Clubes da Fifa de 2022 será entre fevereiro e março de 2023 - Divulgação

Publicado 16/12/2022 10:32

Catar - A Fifa confirmou, nesta sexta-feira, em Doha, que o Mundial de Clubes passará a contar com 32 times a partir de 2025. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, durante uma coletiva.

"Será como a Copa do Mundo das seleções", afirmou Infantino.

O número de vagas que será dado a cada continente ainda não foi definido. De acordo com o site "GE", a Uefa e a Associação de Clubes Europeus (ECA) desejam que a Europa tenha 12 representantes para apoiarem o torneio.

Ainda não há confirmação da sede da primeira edição no novo formato. No entanto, como ele será disputada em 2025, a tendência é que ocorra na América do Norte, como uma espécie de teste para a Copa do Mundo de 2026.

O Mundial de Clubes com um número maior de equipes é um desejo antigo da Fifa. A primeira edição seria em 2021, com 24 times, mas a pandemia de Covid-19 fez com que os planos fossem adiados.