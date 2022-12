Vitor Roque, de 17 anos, é promessa do futebol brasileiro - Foto: José Tramontin/Athletico-PR

Publicado 16/12/2022 12:28

Após o Real Madrid contratar o atacante Endrick, do Palmeiras, por cerca de R$ 400 milhões, mais uma joia pode estar de saída do futebol brasileiro em breve. Segundo o "ge", o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, é monitorado por Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid e Barcelona.

O jogador, de 17 anos, tem contrato até 2027. O Athletico-PR é dono de 100% dos direitos econômicos de Vitor Roque. A multa rescisória para o mercado europeu é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões na cotação atual), valor superior a multa de Endrick, do Palmeiras.

Vitor Roque completa 18 anos no dia 28 de fevereiro deste ano. O Athletico-PR pretende negociá-lo somente na janela de transferências do verão europeu, em julho. Porém, caso receba alguma oferta vantajosa em janeiro, o Furacão pode vender a joia, que poderia viajar para a Europa em março.

O Athletico-PR acredita que Vitor Roque tem potencial para se tornar a maior venda da história do clube. Atualmente, a maior venda do Furacão é do meia Bruno Guimarães para o Lyon, da França, por 20 milhões de euros (R$ 93 milhões).

Vitor Roque chegou ao Athletico-PR em março deste ano como a maior contratação da história do clube. O Furacão pagou R$ 24 milhões para contratar o jovem, que estava no Cruzeiro. Em 2022, Vitor Roque fez 36 jogos e marcou sete gols, sendo cinco no Brasileirão e dois na Libertadores.