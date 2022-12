Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 16/12/2022 13:20 | Atualizado 16/12/2022 13:44

O Real Madrid anunciou nesta última quinta-feira (15) a contratação do atacante Endrick, do Palmeiras. O jovem, de 16 anos, custou 72 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na cotação atual) aos cofres do clube espanhol. Cada vez mais brasileiro, os merengues aprenderam com a perda de Neymar para o rival Barcelona, em 2013.

Após a perda de Neymar, o presidente Florentino Pérez enviou uma "missão" para o observador do Real Madrid: não perder um novo Neymar. O responsável por monitorar as promessas do futebol brasileiro é o olheiro Juni Calafat. Nascido na Espanha, Calafat cresceu no Brasil e é amigo de ex-jogadores que atuaram no clube espanhol, como Ronaldo e Kaká.

Além de Endrick, Juni Calafat foi responsável pela indicação de Vini Júnior e Rodrygo. Ele também observou Fede Valverde e teve participação na chegada de Éder Militão. Na época, boa parte dos conselheiros do Real Madrid queriam a contratação do holandês De Ligt, atualmente no Bayern de Munique, ao invés do defensor brasileiro.

A equipe de scout liderada por Juni Calafat tem feito um trabalho de rejuvenescimento do elenco. Nomes como Valverde, Tchouaméni e Camavinga chegaram para assumirem os lugares de Casemiro, Kroos e Modric no futuro. Tchuaméni, por exemplo, chegou nesta temporada e já assumiu a titularidade após a ida de Casemiro para o Manchester United.

O Real Madrid mais brasileiro da história conta com nomes como o zagueiro Éder Militão e os atacantes Vini Júnior e Rodrygo. O clube ainda tem trabalhado no desenvolvimento do lateral Vinícius Tobias e acertou com Endrick para 2024. Além deles, os merengues monitoram o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, que completará 18 anos em fevereiro de 2023.