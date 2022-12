Luto - Reprodução

Publicado 16/12/2022 12:33

O ex-jogador e técnico Sinisa Mihajlovic morreu nesta sexta-feira. Aos 53 anos, ele lutava contra a leucemia, diagnosticada em 2019. A família do sérvio confirmou a morte do treinador em comunicado.



"A esposa Arianna, com seus filhos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, sua neta Violante, sua mãe Vikyorija e seu irmão Drazen, em dor comunicam a morte injusta e prematura de seu marido, pai, filho e irmão exemplar, Sinisa Mihajlovic. Um homem único, um profissional extraordinário, disponível e bom para todos. Lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiros que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito", disse a família em nota.

Sinisa Mihajlovic foi diagnosticado com leucemia em 2019 Reprodução: Instagram/Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ganhou destaque no futebol italiano, onde passou por grandes clubes como jogador e treinador. Na Itália, o sérvio atuou por Roma, Sampdoria, Lazio e Inter de Milão.



Como treinador, teve seu maior desafio comandando o Milan na temporada 2015/2016. O técnico tem passagens pela seleção da Sérvia e clubes como Fiorentina, Sampdoria e Torino.



Seu último trabalho foi à frente do comando do Bologna. O treinador foi demitido do cargo em setembro deste ano após desempenho ruim no Campeonato Italiano. Mihajlovic estava no clube desde 2019 e somou 46 vitórias em 142 partidas.