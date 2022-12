Presidente da Fifa, Gianni Infantino pensa em aumentar número de seleções por grupo na Copa do Mundo de 2026 - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 16/12/2022 14:29

A Fifa pretende estimular os confrontos entre seleções de continentes diferentes nos próximos anos. Para aumentar a competitividade na Copa do Mundo, a entidade máxima do futebol deve seguir o exemplo da Uefa com a Liga das Nações e irá criar um torneio amistoso entre as seleções. O torneio será chamado de 'Fifa World Series'.

Segundo o "ge", a ideia da entidade máxima do futebol é realizar a competição nas janelas de março, em anos pares. A Fifa divulgará mais detalhes no próximo ano. Um dos principais motivos que motivou a Fifa a criar o torneio é a dificuldade das seleções, principalmente os sul-americanos, em marcar amistosos com os europeus.

Desde a Copa do Mundo de 2018, sul-americanos e europeus se enfrentaram em 15 oportunidades, o menor número desde 1954. Após o Mundial da Rússia, o Brasil não enfrentou nenhuma seleção europeia favorita, enquanto a Argentina só conseguiu enfrentar a Itália, que não foi para a Copa do Catar, por causa da 'Finalíssima' criada em parceria entre Conmebol e Uefa.

Além da criação do World Series, a Fifa promoverá mudanças no calendário do futebol mundial a partir de 2025. A data Fifa de outubro será extinta, enquanto a de setembro será aumentada para comportar quatro jogos. As demais janelas (março, junho e novembro) não sofrerão alterações.