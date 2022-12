Flamengo é o atual campeão da Libertadores - Luis Acosta / AFP

Flamengo é o atual campeão da Libertadores Luis Acosta / AFP

Publicado 16/12/2022 17:57

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (16) o ranking atualizado de clubes da América do Sul, e o River Plate (ARG) é quem lidera. Fechando o pódio estão o Palmeiras, na segunda colocação, e o Flamengo, atual campeão da Libertadores, na terceira. Os três venceram as últimas cinco edições do principal torneio do continente.

Outros quatro times brasileiros estão entre os dez melhores, segundo o ranking: Grêmio (5º), Athletico-PR (7º), São Paulo (9º) e Santos (10º). O Independiente del Valle (EQU), atual campeão da Copa Sul-Americana, aparece na 12ª colocação.



Os primeiros do Ranking de Clubes CONMEBOL 2023! As posições definem os potes dos sorteios da CONMEBOL #Libertadores.



Veja a lista completa!

https://t.co/yDF8OOtZRD pic.twitter.com/6k1p3Z9DQg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 16, 2022

Com esta definição por parte da Conmebol, estão confirmados também os cabeças de chave para o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Por ser o último campeão, o Flamengo estará no Grupo A. River Plate (ARG), Palmeiras, Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico-PR, Independiente del Valle (EQU) e Olimpia (PAR) completam a lista.



Como informado primeiramente pelo LANCE! em outubro, a Conmebol vai sortear as fases preliminares 1, 2 e 3 da Libertadores no dia 21 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. No mesmo dia, os confrontos da fase preliminar da Sul-Americana também serão conhecidos.



Os sorteios das fases de grupos das duas principais competições de clubes da América do Sul serão apenas em março, após a conclusão as preliminares. A Conmebol ainda não definiu qual será o dia.