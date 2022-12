Etapa de Jeddah será a abertura da temporada de 2024 da Fórmula 1 - Divulgação/Fórmula 1

Publicado 16/12/2022 16:08

Rio - A Fórmula 1 ainda realiza ajustes no calendário para realizar a próxima temporada, mas já começou a promover mudanças para 2024. A FIA definiu nesta sexta-feira (16) que o GP de Jeddah, na Arábia Saudita, vai se tornar a etapa de abertura do campeonato. A ideia é evitar que a corrida coincida com o Ramadã, celebração religiosa do Islã.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 começa no dia 5 de março com a corrida do Bahrein. A etapa de Jeddah será a segunda do calendário e acontecerá no dia 19 de março. O Ramadã começará no dia 22 do mesmo mês e terá duração até o dia 20 de abril. Em 2024, no entanto, a celebração ocorrerá entre os dias 10 de março e 9 de abril.

Com isso, para evitar que a corrida de 2024 seja realizada em meio ao Ramadã, a FIA decidiu antecipar a etapa de Jeddah para a abertura da temporada, que deve ocorrer no dia 3 de março. Já em 2025, o GP da Austrália voltará a abrir o calendário da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2019. Recentemente, a organização de Melbourne renovou o vínculo até 2037.

A Fórmula 1 terá 24 etapas em 2023. A primeira corrida será realizada no Bahrein. O GP do Brasil, por sua vez, está previsto para 5 de novembro. As novidades no calendário da próxima temporada serão as etapas de Las Vegas e Catar. A surpresa foi a ausência da corrida da França, que ficou de fora após não renovar o vínculo com a categoria.