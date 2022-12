Gvardiol brilhou pela Croácia na Copa do Mundo - GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 16/12/2022 15:38

O Manchester City está totalmente decidido a contratar um dos principais destaques da Copa do Mundo. O clube inglês entrou forte na disputa pela contratação do zagueiro Josko Gvardiol, que brilhou pela Croácia. Segundo a "Sky Sports", os ingleses estão dispostos a desembolsar cerca de 110 milhões de libras (R$ 699 milhões) para fechar a contratação do jogador de 21 anos, que defende o RB Leipzig.

Pretendido por inúmeros clubes após suas grandes atuações na Copa do Mundo, Gvardiol não deve permanecer no Leipzig em meio a tanto assédio de clubes. No entanto, o clube alemão, conhecido por revelar promessas para o cenário mundial, não pretende pedir pouco por sua venda. Depois da competição, então, o preço do atleta "explodiu".

Pep Guardiola, inclusive, é um grande fã do jogador e já observava o defensor antes da Copa do Mundo. Ele é um grande trunfo na negociação e vem conversando com o zagueiro croata nos últimos dias para ajudar a concretizar a possível contratação.

Além do City, o defensor é pretendido pelo Chelsea, Manchester United e Real Madrid para se transferir nesta janela. Estima-se que o atleta está avaliado em cerca de 100 milhões de libras para o RB Leipzig aceitar negociá-lo, que faria Gvardiol se tornar o defensor mais caro da história.