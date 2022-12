Abel Ferreira é o principal candidato a assumir o comando da seleção brasileira, segundo André Hernan - Cesar Grecco/S.E Palmeiras

Abel Ferreira é o principal candidato a assumir o comando da seleção brasileira, segundo André HernanCesar Grecco/S.E Palmeiras

Publicado 16/12/2022 14:57

O Palmeiras segue sem contratar jogadores neste mercado de transferências, mas o principal temor da torcida neste momento é a possibilidade de perder Abel Ferreira para a seleção brasileira. No entanto, de acordo com a presidente Leila Pereira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não procurou o clube para manifestar o interesse no treinador e no que depender dela, ele fica no Verdão por mais tempo.

Em entrevista concedida ao "GE", a mandatária palmeirense falou das especulações de que o técnico seria um dos favoritos a comandar a seleção brasileira. Ainda sem a procura da CBF junto ao Alviverde, Leila acredita que se houver o interesse, isso será comunicado a ela com antecedência.

"Em nenhum momento a CBF nos procurou e teve uma conversa a esse respeito. O presidente Ednaldo (Rodrigues, da CBF) é uma pessoa muito séria e sabe que o profissional tem contrato com o Palmeiras. Não tenho dúvida de que quando houver, ou se houver alguma proposta, ele vai me procurar. E aí vamos conversar o que é melhor para o Palmeiras, para o técnico e para a CBF." declarou a presidente antes de completar:



"Não penso e não perco noites de sono. O Abel está muito feliz no Palmeiras, nós estamos muito felizes com o Abel. Nós proporcionamos ao Abel toda estrutura que ele precisa para fazer esse trabalho brilhante. Meu desejo é que ele permaneça por muito tempo", pontuou.



Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024, quando termina o mandato de Leila Pereira. Esse "muito tempo" ao qual ela se refere, é o período de mais três anos, que coincidiria com mais um mandato no comando do clube. Segundo a dirigente, o português já dirige uma Seleção.

"Me perguntaram se o Abel fosse convidado e eu falei que é uma honra, como é, para qualquer técnico ser escolhido para representar uma Seleção. É reconhecimento do trabalho. Mas eu prossegui que é um desejo da presidente que o Abel fique conosco por muito tempo", disse Leila, que acrescentou:



"Eu sou presidente do Palmeiras até 2024. Se o associado continuar acreditando no meu trabalho, gostaria de ser reeleita para mais um mandato. Eu gostaria que o Abel ficasse até o último dia que eu ficar no Palmeiras e é por isso que eu vou lutar. Eu quero que ele fique, ele já treina uma seleção", concluiu.

Desde novembro de 2020 no comando do Palmeiras, Abel Ferreira já conquistou seis títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), um Brasileirão (2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e um Paulistão (2022). Nos próximos meses, ainda sem data definida, ele disputará uma taça que ainda é inédita para o clube: a Supercopa do Brasil, diante do Flamengo.