Magic Paula é uma das atletas mais vitoriosas da história do basquete feminino do BrasilFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 16/12/2022 18:31

A ex-jogadora Magic Paula não é mais a vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Nesta sexta-feira, a CBB emitiu uma nota em que que informa que ela renunciou ao cargo por motivos particulares.

Vale destacar que Magic Paula também respondia pela direção do basquete feminino. Este cargo será interinamente ocupado pelo presidente da Confederação, Guy Peixoto Jr, até um novo nome ser anunciado. Já a vice-presidência ficará em vacância.

"Quero agradecer a Magic Paula por todo o seu empenho e dedicação integral nesse período em que esteve conosco na CBB. Paula é a responsável direta por avanços no feminino, nas categorias de base, em projetos de formação de novos profissionais para trabalhar com o basquete feminino, como o Adelante. Além dos resultados em quadra. Plantou sementes que, tenho certeza, darão frutos para o basquete brasileiro. É uma amiga que ganhei na vida. Meu muito obrigado por tudo que fez dentro e fora das quadras pelo basquete brasileiro", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr, ao site oficial da Confederação.

No período que esteve à frente dos dois cargos, Magic Paula trabalhou no início do Projeto Adelante, em parceria com o COB e com a FIBA. Além disso, ela participou da gestão das seleções de base que subiram ao pódio nos Sul-Americanos sub-15, sub-17 e sub-18. Paula também formatou o início do Campeonato Brasileiro sub-23 em 2021, que teve a segunda edição concluída na última semana.