Jogo das Estrelas do Zico será em 28 de dezembro, no MaracanãDivulgação

Publicado 20/12/2022 17:17

A organização do Jogo das Estrelas, tradicional evento beneficente de Zico, confirmou mais alguns nomes que participarão, como Adriano Imperador, Diego e Juan. A 18ª edição acontecerá no dia 28, às 20h30 no Maracanã e terá show de abertura do cantor Diogo Nogueira, às 20h.



Além de jogadores ex-Flamengo, o Jogo das Estrelas também tem ídolos de outros clubes confirmados, como Carlos Germano, ex-Vasco. Ele e Gabriel serão os goleiros.



Nas laterais, outras duas caras conhecidas do futebol carioca: Léo Moura e Gilberto. Na zaga, Juan, Lugano, Mozer, Aldair, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Dedé e Fernando também estarão presentes.



Júnior, Andrade, Adílio, Luisinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Magrão, Richarlyson, Diego Ribas, Petkovic, Ramon, Tita e Lucio Flavio foram confirmados no meio de campo. E, no ataque, Adriano Imperador, Nunes, Jardel, Dodô, Grafite, Hernane Brocador, Sávio, Zé Roberto, Alex Dias e Bruno Mendes.



Três jovens jogadores também marcarão presença: Endrick, vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid, Jeffinho, do Botafogo, e Marcos Paulo, ex-Fluminense.



A organização do evento ainda promete anunciar dois jogadores internacionais para a partida. Os troféus da Libertadores e da Copa do Brasil conquistados pelo Flamengo em 2022 serão levados ao gramado em homenagem ao clube e à torcida. Mais de 30 mil já foram vendidos.