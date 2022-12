A Argentina é tricampeã do mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 20/12/2022 16:41

Após ser proibida de vender cervejas na Copa do Mundo, a patrocinadora oficial do evento, Budweiser, anunciou que daria o estoque de bebidas levado ao Catar para o país campeão. Dito e feito: nesta terça-feira (19), a marca divulgou nas redes sociais que haverá comemorações na Argentina e já permite ao torcedor assegurar até três cupons de graça pela internet.

A empresa divulgou que participará dos eventos "Fan Fests" em Buenos Aires, Rosário - onde Messi nasceu - e Córdoba. As comemorações em relação ao envio das bebidas alcoólicas começaram logo após encerrada a decisão, com vitória dos hermanos sobre a França na disputa por pênaltis.



A empresa subiu, por meio das redes sociais, a #BringHomeTheBud, traduzida para "Traga a Bud para casa". As festas devem ocorrer a partir da quinta-feira, com participação de artistas e sorteios de prêmios para os torcedores.



Um videoclipe da música "The World Is Yours To Take", gravado pelo rapper Lil Baby pouco antes do início do torneio, deve ser transmitido pela patrocinadora do evento. Nele, serão mostrados momentos importantes da conquista de Messi e companhia.



A Argentina se sagrou tricampeã da Copa do Mundo no último domingo (18). Comandados por Lionel Scaloni, os hermanos empataram com a França em 3 a 3 e venceram nos pênaltis por 4 a 2.