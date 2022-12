Taça do Campeonato Carioca - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/12/2022 10:28

Rio - O Campeonato Carioca estará de casa nova em 2023. De acordo com o portal "Na Telinha", a Band levou a melhor sobre o SBT e fechou um acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para exibir o Estadual com exclusividade na TV aberta pelos próximos três anos.

Segundo o veículo, o acordo engloba os jogos de Flamengo, Fluminense e dos clubes menores. Ao todo, a emissora paulista garantiu a exibição de 28 jogos. Os jogos devem ser transmitidos às quartas, quintas, sábados e domingos. A previsão de estreia é em 12 de janeiro, com Flamengo x Audax, jogo que foi antecipado por conta da participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

Até o momento, Botafogo e Vasco não fecharam acordo com a Band. Os dois clubes não aceitaram receber R$ 10 milhões para cada uma de suas partidas e desejam uma proposta de R$ 18 milhões, valor que será pago pelo canal ao Flamengo.

Nos últimos anos, a Globo abriu mão dos direitos de transmitir os Estaduais, que acabaram passando para outras emissoras. O Carioca, por exemplo, foi transmitido nos dois últimos anos pela Record.