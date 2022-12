João Guilherme - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/12/2022 19:08 | Atualizado 20/12/2022 19:10

Rio - Dois dos principais narradores da ESPN na atualidade, João Guilherme e Nivaldo Pietro estão de saída da emissora. Segundo o site "Notícias da TV", a dupla decidiu não renovar seus vínculos com o canal do Grupo Disney, que se encerra neste mês, para assinar com a Paramount, que fará transmissões da Libertadores e da Sul-Americana em 2023.

O convite para João e Pietro partiu de Eduardo Zebini, que comandou o Fox Sports até a fusão com a Disney, em 2020, e agora faz parte da Paramount. Ambos os narradores trabalharam com o executivo na Fox e mantêm uma boa relação com ele.

Além de narrar jogos de futebol, João Guilherme também comandava diariamente o programa ESPN FC, nos fins da tarde. Nesta terça-feira, ele não comandou a atração e foi substituído por Bruno Vicari. Já Pietro costuma revezar com Paulo Andrade na apresentação do Linha de Passe.

Oficialmente, a Paramount só anunciará os nomes que farão parte de sua equipe em janeiro. A ESPN ainda não se pronunciou sobre o assunto.