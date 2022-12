Ochoa é o novo reforço da Salernitana - Foto: Divulgação/Twitter @OfficialUSS1919

Ochoa é o novo reforço da SalernitanaFoto: Divulgação/Twitter @OfficialUSS1919

Publicado 23/12/2022 16:26 | Atualizado 23/12/2022 16:28

Nesta sexta-feira, a Salernitana-ITA oficializou a contratação do goleiro Guillermo Ochoa, que estava livre no mercado após não renovar com o América-MEX. O contrato é válido até 30 de junho de 2023 e conta com uma opção para prorrogar o vínculo.

"US Salernitana 1919 comunica que chegou a um acordo com o goleiro nascido em 1985 Guillermo Ochoa. O jogador está vinculado ao clube granada até 30 de junho de 2023 com opção de prorrogação e vestirá a camisa 13", diz a nota oficial do clube italiano.

Depois de se destacar no México, o experiente goleiro se transferiu para o futebol europeu, onde jogou por Ajaccio-FRA, Málaga-ESP, Granada-ESP e Standard Liège-BEL. Na temporada 2019/20, Ochoa retornou ao América-MEX, justamente o clube em que iniciou a carreia.

O goleiro também é conhecido por brilhar em Copas do Mundo. Ele, aliás, foi convocado para as últimas cinco edições do torneio. No Mundial do Catar, ele ainda chegou a defender um pênalti de Lewandowski, da Polônia.

Atualmente, a Salernitana ocupa a 12ª posição do Campeonato Italiano, com 17 pontos conquistados. A competição retorna apenas em janeiro de 2023, e o primeiro compromisso da equipe acontece no dia 04, às 8h30 (de Brasília), contra o Milan.