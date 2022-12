Matuidi anunciou sua aposentadoria do futebol - Reprodução/Twitter @Matuidiblaise

Publicado 23/12/2022 14:24

Rio - Campeão da Copa do Mundo de 2018, o francês Blaise Matuidi anunciou, nesta sexta-feira (23), a sua aposentadoria do futebol. O jogador, que se destacou jogando por Paris Saint-Germain e Juventus, estava no Inter Miami, dos Estados Unidos, mas não entrou em campo em nenhuma partida neste ano.

"Futebol, eu te amei tanto. Futebol, você me deu tanto, mas chegou a hora de parar. Realizei meus sonhos de criança e meus sonhos de adulto. É com a garganta apertada mas com orgulho que hoje viro esta página. Obrigado", destacou o jogador de 35 anos em uma rede social.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022 Titular da seleção francesa na conquista da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Matuidi também fez parte do elenco dos Bleus que disputou o Mundial do Brasil, em 2014. Na ocasião, a Alemanha acabou eliminando a Seleção da França.

Cria da base do Troyes, Matuidi se transferiu para o Saint-Etienne em 2007, onde ficou até 2011, quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain. O meio-campista permaneceu por seis anos no clube, tendo conquistado 16 títulos. Em 2017, foi contratado pela Juventus, onde foi tricampeão italiano. Em agosto de 2020, Matuidi foi contratado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.