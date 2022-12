Mathias Pogba (à esq.) e Paul Pogba (à dir) protagonizaram caso bizarro - AFP

Publicado 23/12/2022 17:37

Preso desde setembro de forma preventiva, o atleta Mathias Pogba teve o pedido de soltura aceito pela justiça francesa nesta sexta-feira (23) e deve ser liberado da prisão à qualquer momento. O jogador de 32 anos é acusado de fazer parte de uma gangue que tentou extorquir seu irmão, Paul Pogba.

Mathias foi preso no dia 16 de setembro após se apresentar à polícia, admitindo envolvimento no caso em que Pogba foi chantageado com um vídeo que afirmava que o atleta da Juventus tinha feito uma bruxaria com o atacante Mbappé.

O advogado de Mathias já havia realizado um pedido oficial à justiça para que Mathias respondesse o processo em liberdade no dia 29 de setembro, mas a primeira solicitação acabou sendo negada. A segunda, no entanto, foi atendida.

Existe a expectativa que Mathias Pogba deixe o centro de detenção de Villepinte ainda nesta sexta-feira (23), embora os outros quatro envolvidos com a gangue de extorsão continuem detidos. No entanto, sob controle judicial, o jogador não poderá entrar em contato com sua família ou usar as redes sociais.